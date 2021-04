"Tengo miedo", preocupación en Houston por video viral de TikTok que promueve la violación de mujeres

HOUSTON, Texas. - En la red social TikTok han circulado varios videos que sugieren cometer agresiones sexuales contra las mujeres el próximo sábado 24 de abril. Las autoridades están al tanto y piden a la comunidad no alarmarse, pero sí a tener cuidado.

“Cuando vi eso me preocupé, tengo miedo, no sé qué esperar”, una joven madre de familia, a quien no identificaremos por razones de seguridad, dice que vio información a través de un blog en redes sociales donde unas mujeres le pedían a otras cuidarse y estar alerta.