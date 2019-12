Arrestan en México a una mujer de Katy, Texas, que llevaba en su auto una caja de balas entre regalos para niños migrantes

Le informaron que ellos tenían que abrir todos sus regalos. Ella les pidió que por favor no los abrieran porque quería que los niños los puedan desenvolver y preguntó si había otra forma de hacerlo.

“Yo no tenía ningún miedo porque yo sabía que nomás tenía regalos, cosas de bebé”, indicó.

Los agentes de Aduana no dudaron y la arrestaron junto a una voluntaria que viajaba con ella en el coche.

“En lugar de decirle: señorita esto no se permite en México, se lo vamos a confiscar, la arrestaron, sabiendo que estaba yendo a hacer una caridad a los niños”, dijo Genaro López, papa de Anna Michelle.

“Cuando me pongo a pensar en los niños y que no voy a poder entregar estos regalos es cuando me pongo más triste porque yo quiero mirar esa alegría, quería ver las caras de los niños y niñas abriendo sus regalos”, dijo.