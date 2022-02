"Devuélvame a mi hija": Madre de niña baleada reclama al juez que fijó fianza al sospechoso de matarla

"Este es un dolor que no se lo deseo a nadie, mi niña era mi todo, mi mejor amiga, yo no tenía amigas por dedicarme a mis hijos, a mi trabajo, a mi esposo, me duele mucho. Esto no fue cosa de Dios, cosa del destino, me la arrebataron por un enojo y rabia que tenía ese hombre porque estaba disparando sin control, es algo que tengo grabado", dijo entre lágrimas la madre.