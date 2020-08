Adultos jóvenes podrían tardar hasta 21 días en recuperarse del coronavirus, según estudio

Tal es el caso de Joana Vega, quien logró recuperarse en un mes. "No podía oler ni probar, no me sabía a nada la comida, esos síntomas se me fueron hasta el mes". A sus 24 años y sin enfermedades preexistentes, es un ejemplo de los hallazgos del CDC a través de este nuevo estudio que muestra que adultos jóvenes, previamente sanos, tardan más en aliviarse por completo del coronavirus.