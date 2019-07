Piden extremar la seguridad si el panorama durante el fin de semana largo es pasarlo en ríos y lagos del Valle Central

Cerca de 10 personas han fallecido por ahogamientos durante las últimas tres semanas en diferentes áreas lacustres del Valle Central, cuyos cuerpos, en algunos casos, aún no han sido rescatados alargando la agonía de sus seres queridos. Por esta razón, para quienes deseen divertirse este fin de semana largo el llamado es claro: No beber alcohol y ser precavido si no es un buen nadador.