Esta es la tarjeta roja que debes conocer para enfrentar un encuentro con agentes de inmigración

Debido a los anunciados operativos de ICE en ciudades y estados santuario, la población inmigrante indocumentada debe estar alerta ante estas informaciones y recordar sus derechos constitucionales. "El hecho de tener papeles o no en este país no te exime de hacer valer la tercer y cuarta enmienda de la Constitución", dicen los activistas.

Estos derechos son: guardar derecho a no abrir la puerta de casa , no contestar ninguna pregunta, no firmar nada y entregarle la tarjeta al agente por debajo de la puerta, si acaso la persona no es capaz de decirlo en voz alta.