Coronavirus: organización recauda más de 2,5 millones de dólares que irán en ayuda de trabajadores indocumentados

Las nueve organizaciones que recibirán subvenciones son: California Rural Legal Assistance Foundation, Californians for Pesticide Reform, Center on Race Poverty and the Environment, Faith in the Valley, Fathers and Families of San Joaquin, Fresno Interdenominational Refugee Ministries (FIRM), Consejo de Liderazgo para Justicia y Responsabilidad, Radio Bilingue y United Farm Workers Foundation.