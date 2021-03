Familiares de conocido paletero de Deep Ellum muerto en la pasada tormenta invernal, entablan demanda

DALLAS, Texas - Leobardo Torres Sánchez, era un inmigrante indocumentado de 59 años, que se ganaba la vida endulzando el andar de visitantes y trabajadores de la popular área de Deep Ellum y el sur de Dallas. Vendía paletas y algodones de azúcar, pero desafortunadamente encontró la muerte, sólo, al interior del cuarto que alquilaba en Old East Dallas, durante la pasada y abrasadora tormenta invernal de febrero pasado.

A más de un mes de su muerte, Rosa León Chávez, esposa de Leobardo y su hija Miriam Torres León entablan una demanda contra el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, que opera la red eléctrica del estado y Oncor, proveedor de electricidad por $ 1 millón, por negligencia grave por no mantener la energía encendida.

La demanda afirma que los acusados no alertaron a los clientes sobre una posible falta de energía durante los momentos más intensos de la tormenta invernal, lo que dejó a las personas incapaces de prepararse para esa emergencia.

“Los acusados sabían con semanas de anticipación, si no más, que se avecinaba esta tormenta, sabían que no estaban preparados, sabían que el peligro estaba cerca, sabían que había vidas en riesgo y, en lugar de advertir a sus clientes, los acusados simplemente apagaron la electricidad en medio de la noche y dejaron morir a la gente”.

La demanda señala que la muerte del señor Leobardo Torres Sánchez estuvo directamente relacionada con fallas; “El Sr. Torres Sánchez se vio expuesto a condiciones climáticas que lo amenazaron y finalmente le quitaron la vida; Sin electricidad para proporcionar calor, las temperaturas en las viviendas cayeron en picada, lo que provocó que el Sr. Torres Sánchez se volvería hipotérmico y no sobreviviera”.

Afirma que tormentas de invierno anteriores habían expuesto el peligro a los Demandados, pero no se prestó atención a las lecciones y advertencias.

La demanda indica que ERCOT no prestó atención a estas advertencias y decidió no climatizar los sistemas, por lo que los generadores los transmisores y distribuidores que fallaron en las pasadas tormentas invernales, volvieron a fallar porque no se tomaron precauciones razonables.