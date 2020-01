Estos son los mejores tips para superar los miedos

De acuerdo a algunos expertos, nuestro cerebro no quiere que seamos felices: solo quiere que sobrevivamos. Y por eso hace que nos escondamos detrás del miedo y el estrés. Si realmente queremos sentirnos mejor, tenemos que aprender a superarlos.

El primer paso para conquistar el miedo es, según Warner, “echarle ganas y seguir adelante a pesar del miedo”. Los cambios, indica, pueden hacer que nos paralicemos por el temor porque éste genera incertidumbre. “La mente no está hecha para procesar la incertidumbre, entonces trata de combatirla como un medio natural. ¨La forma cómoda de ver el asunto es pensar que, como uno no sabe qué hacer con esa situación, mejor no la combate”.