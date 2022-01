“Escapamos. No fuimos liberados", afirma uno de los hombres secuestrados en una sinagoga en Texas

“Puse la pantalla del teléfono hacia abajo en la silla y me moví, según lo ordenado. Pero no exactamente como se ordenó. En lugar de ir al fondo del templo, me quedé en la fila de una de las salidas”. Según su testimonio, cuando el oficial de policía llegó a la puerta de la entrada de la sinagoga, el atacante se agitó más y él aprovechó para acercarse a la puerta de salida.