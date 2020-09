Candace Valenzuela, candidata afrolatina al Congreso por Texas, condena las amenazas racistas en Irving

Una comunidad familiarizada con el racismo

Irving es un suburbio al norte de Dallas y no es un sitio que sea indiferente al racismo. El 23 de noviembre de 2015, el estudiante Ahmed Mohamed fue detenido por haberse presentado a clase con un reloj que había construido él mismo. La dirección de la escuela llamó a la policía pues los profesores pensaron que se trataba de “una bomba”, detuvo al adolescente (entonces tenía 14 años) y lo cuestionó durante una hora y media. No se trataba de ninguna bomba e incluso los compañeros de escuela de Ahmed dijeron que el chico era tan conocido por sus inventos que le habían apodado “El niño inventor”, según un artículo publicado en The Guardian.