Denuncian la venta de tarjetas de vacunación falsas por Internet: estas son las consecuencias de la estafa

HHS-OIG y el FBI recomiendan que los administradores de vacunas no compartan tarjetas de vacunas en blanco con personas que no han recibido una vacuna. "Recomendamos que los profesionales sanitarios desalienten a las personas a que compartan fotos o copias de tarjetas de vacunas, particularmente en las redes sociales", declaran las autoridades.

Según el Better Business Bureau of Chicago (BBB), "hay varios informes no oficiales de tarjetas de vacunas que se están vendiendo (en Chicago) pero aún no han aparecido oficialmente en nuestro rastreador BBB", asegura el representante de BBB Chicago, Thomas Johnson, aunque reconoce que "esto es realmente nuevo y generalmente toma alrededor de 3 semanas".