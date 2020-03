Obreros “esenciales” de fábricas temen ir al trabajo y no pueden permitirse quedarse en casa

En entrevistas realizadas la semana pasada a como una docena de trabajadores, muchos dijeron que tenían miedo de ir a trabajar y enfermarse pero que no podían permitirse quedarse en casa en aislamiento. Se sentían afortunados de poder ganar un sueldo cuando tantos otros están perdiendo sus trabajos en restaurantes y hoteles, pero no quieren arriesgar su salud. Lo que les preocupa, dijeron, son las condiciones que solían ser rutina pero que ahora les dan miedo: trabajar en líneas de producción donde están apretujados o entrar a trabajar fichando en dispositivos de lectura de huellas digitales.

Los trabajadores tienen sentimientos encontrados con respecto a la toma de temperatura. No quieren ser contagiados por otros obreros, pero en muchos casos no son pagados por acudir al trabajo si son enviados a casa porque tienen fiebre.

“Para ser sincera, la semana pasada me sentí tan mal que no pude ir a trabajar un solo día (a principios de este mes)…me sentía exhausta, como si no me quedaba fuerza en mi cuerpo, y tenía una tos,” dijo una mujer que trabaja en una fábrica en Melrose Park, al oeste de Chicago. “Pero el siguiente día tuve que ir. Por tres días fui sintiéndome así.”