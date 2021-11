Joven de Nashville que murió en festival Astroworld había perdido a su madre en 2011

Jacob y Franco, eran amigos desde la primaria y asistieron juntos al festival Astroworld. " Me dijo que estaba muy contento con Jake y que estaban felices de haber podido asistir al concierto. Más tarde mi esposa me llamó desesperada para decirme que Franco ya no estaba con nosotros. Los paramédicos lo habían encontrado sin vida en el lugar", cuenta Julio César, padre de Franco.