Frente a frente: sospechosos de asesinar a Marlén Ochoa-Urióstegui se encuentran en corte con la familia de la víctima

En una breve conferencia de prensa estuvieron el papa de Marlene, su esposo, la familia procedente de México y la activista Julie Contreras quien ha fungido como vocera de la familia. Ahí exigieron que también se presentaran cargos por los daños ocasionados al bebé y no esperar a que muera para hacerlo.

"...El bebé todavía está mailto, todavía no sabemos cómo va a reaccionar, todavía entonces en si pedimos justicia para ellos.

“El no estaba en la escena, no había comunicación por email, textos o social media indicando que el supiera. Si alguna vez estuvo en esa casa, ciertamente no al tiempo del homicidio ni involucrado de alguna manera”.