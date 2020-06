Food truck Nono's Deli parodia a restaurante cerrado por comentarios de discriminación en Chicago

“No importa si tienes 80 años, 70, 30 o 15, todo es ser humilde, ayudar a tu vecino, no importa de dónde viene o de dónde es, y seguir abriendo puertas porque estamos en lo mismo. Lo he dicho muchas veces, no importa el color (de la piel), sangramos igual”, afirmó Espinoza para Univision Chicago.

Las ganancias de Nono’s Deli se repartirán a partes iguales entre las organizaciones My Block, My Hood ,My City –enfocada en jóvenes latinos y afroamericanos–, y Center on Halsted, la mayor organización de apoyo a la comunidad LGBT+ en el Midwest.