"Espero nos sigan ayudando con sus oraciones": bebé de Marlen Ochoa-Urióstegui muestra signos de mejoría

"Mi preocupación es porque esta mujer sin señales de no haber dado a luz -y con sangre en la parte superior de su cuerpo- no fue examinada ginecológicamente", declaró Frank Ávila, abogado de la familia Ochoa.

Una semana después de reportar la desaparición de Marlen Ochoa-Urióstegui la familia recibió una llamada anónima en la que le comunicaron que en el hospital había sido internado un neonato. El padre de Marlen dice fue al hospital a pedir información. "Mencioné el bebé que estaba registrado en el hospital y no recibí información. No me brindaron ayuda, no me buscaron un trabajador social", explica.