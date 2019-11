Encuentra un centro de calentamiento del área de Chicago cerca de tu casa

CHICAGO, Illinois. – Las temperaturas podrían marcar un record de bajas temperaturas en los próximos días.

Por lo que El Departamento de Manejo de Emergencias y Seguridad Regional (EMRS, por sus siglas en inglés) del Condado de Cook pide a los residentes de Chicago que tomen las precauciones adecuadas para protegerse a sí mismos y a sus familias.

Los municipios del condado de Cook están abriendo centros de calentamiento para los residentes. Se alienta a los residentes que no tienen calefacción adecuada en sus hogares a visitar un centro de calentamiento para garantizar que permanezcan seguros:

Berwyn (Biblioteca)

2701 S. Harlem Ave.

Berwyn, IL

9:00 am- 9:00 pm (lunes a jueves)

9:00 am- 5:00 pm (viernes a sábado)

1:00 pm- 5:00 pm (domingos)

Transportación: No

Berwyn (Freedom Park)

3701 S. Scoville Ave.

Berwyn, IL

9:00 am - 5:00 pm (lunes a jueves)

9:00 am - 3:00 pm (viernes)

Transportación: No

Berwyn (Recreational Dept.)

6501 W. 31st St.

Berwyn, IL

7:00 am - 9:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Bloom

425 S. Halsted St.

Chicago Heights, IL

8:00 am - 8:00 pm (lunes y miércoles)

8:00 am - 4:30 pm (martes, jueves y viernes)

Transportación: No

Bremen

16361 S. Kedzie Parkway

Markham, IL

9:00 am - 5:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Calumet

12633 Ashland Ave.

Calumet Park, IL

8:00 am - 4:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: Si, porfavor llame al (708) 388-6606.

Cicero (Village Building)

4949 W. Cermak Rd.

Cicero, IL

8:00 am- 8:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Cicero (Library)

5444 W. 34th St.

Cicero, IL

8:00 am - 8:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Cicero (Community Center)

2250 S. 49th Ave.

Cicero, IL

8:00 am - 8:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Elk Grove

2400 S. Arlington Heights Rd.

Arlington Heights, IL

9:00 am - 4:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Hanover (Senior Center)

240 S. IL Route 59

Bartlett, IL

8:30 am - 4:30 pm (lunes, miercoles y viernes)

8:30 am - 8:00 pm (martes y jueves)

8:30 am - 12:30 pm (sábado)

Transportación: Yes; only available within the township. Cost: $1 donation each ride. Please call (630) 483-5600.

Lemont (Township Offices)

1115 Warner Ave.

Lemont, IL

9:00 am- 4:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: Si, porfavor llame al (630) 257-2522.

Lemont (Community Center)

16300 Alba St.

Lemont, IL

9:00 am- 2:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: Si, porfavor llame al (630) 257-2522.

Leyden

2620 N. Mannheim Rd.

Franklin Park, IL

6:00 am - 9:00 pm (lunes a viernes)

6:00 am - 2:00 pm (sábado)

6:00 am - 12:00 pm (domingo)

Transportación: No

Maine

1700 Ballard Rd.

Park Ridge, IL

9:00 am - 5:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Niles

5255 Lincoln Ave.

Skokie, IL

9:00 am - 5:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Norwood Park

7833 W. Lawrence Ave.

Norridge, IL

9:00 am - 4:00 pm (lunes a jueves)

9:00 am - 3:00 pm (viernes)

Transportación: No

Oak Park

130 S. Oak Park Ave.

Oak Park, IL

8:00 am - 2:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: Si, para residentes mayores de 60 años de edad y adultos de 18 a 59 años con discapacidad. Por favor llame al: (708) 383-4806.



Orland Park

14807 Ravinia Ave.

Orland Park, IL

8:00 am- 4:30 pm (lunes, martes, miércoles, jueves)

8:00 am- 6:00 pm (martes)

Transportación: Si, para residentes mayores de 55 años de edad. Porfavor llame al: (708) 403-4222.

Palatine

721 S. Quentin Road

Palatine, IL

8:30 am - 7:00 pm (lunes)

8:30 am - 4:00 pm (jueves a vierrnes)

8:30 am - 12:00 pm (sábado)

Transportación: No

Palos

10802 Roberts Rd.

Palos Hills, IL

8:00 am – 4:30 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Proviso

4565 W. Harrison St.

Hillside, IL

8:00 am - 4:30 pm (lunes a viernes)

Transportación: Si, para residentes mayores 60 años de edad. Porfavor llame al: (708) 449-4300.

Rich

22013 Governors Hwy

Richton Park, IL

9:00 am - 4:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

River Forest

8020 W. Madison St.

River Forest, IL

8:00 am -8:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Riverside

27 Riverside Road

Riverside, IL

9:00 am - 5:00 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Schaumburg

1 Illinois Boulevard

Hoffman Estates, IL

8:30 am - 10:00 pm (lunes a jueves)

8:30 am - 9:00 pm (viernes)

Transportación: No

Stickney

7745 S. Leamington Ave.

Burbank, IL

8:30 am - 4:00 pm (viernes)

Transportación: No

Wheeling

1616 N. Arlington Heights Rd.

Arlington Heights, IL

8:00 am - 4:30 pm (lunes a viernes)

Transportación: No

Worth

11601 S. Pulaski Rd.

Alsip, IL

8:30 am - 4:30 pm (lunes a jueves)

8:30 am - 4:30 pm (viernes)

Transportación: No

El EMRS, también pide a residentes que sigan los siguientes consejos durante el frío para mantenerse seguros a sí mismos y a sus familias:

• Nunca uses su horno para calentar la casa.

• Nunca traigas parrillas de carbón o gas al interior (son un peligro de monóxido de carbono).

• Asegúrate de que todos los calentadores portátiles estén desconectados cuando no estén en uso.

• Usa calentadores eléctricos con extrema precaución: evita colocarlos cerca de cortinas u otros materiales inflamables y apágalos antes de acostarte.

• Manten tu calefaccón a niveles adecuados o deja los grifos abiertos con un ligero goteo para evitar que las tuberías se congelen.

• Mantente activo. Tu cuerpo genera su propio calor cuando realiza actividades físicas.

