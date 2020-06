"Eso no va a suceder", dice alcaldesa de Chicago a Trump ante amenaza de enviar militares a la ciudad

“Lo veré en la corte. No va a suceder, no en mi ciudad. No estoy seguro de que el presidente tenga el poder de hacer eso. ... Si trata de hacer eso y usurpar el poder de nuestro gobernador y de mí como alcalde, lo veremos en la corte".

"Así que no reaccionemos de forma exagerada" afirmó la alcaldesa y agregó: "Pero estaremos preparados. Y si hace algo tan tonto, no permitiremos que los militares deambulen por nuestras calles".

"No están capacitados (los militares) para reducir el conflicto. No han creado confianza y relaciones auténticas con la gente de nuestra comunidad. Y no vamos a ceder nuestra ciudad a los militares para que el presidente pueda promover su reelección". Eso no va a suceder. Punto", enfatizó.