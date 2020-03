El apoyo de Trump al líder opositor de Venezuela alza preguntas sobre presuntos intereses egoístas del país norteamericano

'Los venezolanos estamos un poco a la deriva, desamparados, pues no tenemos un gobierno que nos acoja y nos proteja", dijo Alvaray. "Para él es un ejemplo, como ya lo ha dicho en el pasado, de las consecuencias del socialismo. Es una visión muy simplista, y lo que busca es encender un miedo infundado desde la guerra fría en todo lo que se relacione con ideologías de izquierda".

Sin embargo, según Carolina Sternberg, experta en política latinoamericana en DePaul el llamado "interés estratégico egoísta" por querer ayudar a Venezuela no constituye ninguna sorpresa.

"Son personas ligadas y acusadas por crímenes de lesa humanidad, corrupción, financiamiento al terrorismo y narcotráfico, la respuesta no es otra que la salida inmediata de todas esas personas del poder empezando por Nicolás Maduro", dijo Leal.

"El apoyo de un país como Estados Unidos tiene un peso fundamental" dijo Alvaray. "Pero el mundo no es blanco y negro. Así que ese apoyo sea bueno para Venezuela no hace de Trump un mejor político. Recordemos que el apoyo es del gobierno, y no sólo del presidente de Estados Unidos".