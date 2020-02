Chicago vive un fin de semana violento y continúa caso de denuncia en oficina de correo en Pilsen: Las historias que te perdiste este fin de semana

Mujer denuncia que fue víctima de robo a mano armada en el suroeste de Chicago

“Uno dice, porque no hice esto? porque cargaba todo en mi bolsa? porque no dejé mi celular separado? Uno dice... uno porque? Pero el porque ya no existe.

Tras denuncias de maltratos contra hispanos, activistas exigen que oficina postal en Pilsen contrate personal bilingüe

Aseguró que los trabajadores no quisieron ayudar a una persona porque no sabía hablar inglés y que una señora que llegó a dejar una carta recibió la misma respuesta.

Cuenta González que otra señora de avanzada edad llegó a dejar una carta para enviar a Texas y recibió la misma respuesta. "Yo no sé español, no te puedo ayudar. No te voy a ayudar", cuenta. El problema va más allá del idioma, dice que es el mal trato y la mala actitud para aquellos que no dominan el inglés.