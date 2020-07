4 condados en Illinois en "nivel de aviso": 1,532 casos nuevos de coronavirus reportados

No llevaría "mucho tiempo revertir todas nuestras ganancias", dijo el gobernador. "Nuestros números ahora parecen estar aumentando gradualmente, y eso es muy preocupante", dijo Pritzker durante una conferencia de prensa el miércoles. “Hay quienes piensan erróneamente:‘ No hay problema. No puede erradicar el virus, y nuestros números son tan bajos que no necesitamos hacer nada al respecto".