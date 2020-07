“Él quería ser doctor”: padre del menor que murió tras el volcamiento de un bote en el río Chicago

Las autoridades les recuerdan que todas las playas están cerradas, no hay supervisión y dicen no estar seguros de cómo ocurrió el accidente.

“Yo me sumergí para ver si podía sacarlo pero como ya me había dejado el bote para recuperar a mi niña y yo perdí mucha fuerza y tome mucha agua y cuando me sumergí ya no tenía fuerza para seguir para adelante, me tuve que regresar para arriba porque sino me iba a quedar también abajo”.