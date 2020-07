Tres empleados de Golden Empire Transit resultan positivos en pruebas de Coronavirus

Golden Empire Transit, no dijo en qué capacidad trabajan las tres personas infectadas con el Coronavirus dentro de la compañía, por lo que no se sabe si eran choferes de autobús, empleados administrativos, o empleados de mantenimiento. Lo que sí informó fue que los tres empleados están recibiendo la debida atención médica, que se encuentran en cuarentena en sus hogares, y que no regresarán a sus puestos de trabajo hasta ser debidamente declarados como sanos y fuera de peligro por un médico, y sean dados de alta.