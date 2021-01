Actor de Hollywood propone castigar a Trump con un pasaje sin retorno a Bakersfield

A la ciudad de Bakersfield le salió un detractor muy notorio. El actor John Cusack, famoso por películas como High Fidelity (2000) y Say Anything (1989) no es ajeno a la política de Estados Unidos, y a pesar de haber interpretado al expresidente Richard Nixon en el filme The Butler (2013), ha dejado en claro reiteradas veces que no es fanático del partido republicano ni de sus políticas.