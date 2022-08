Este incidente no detiene a DeLuna. Como pudo, arregló su silla de ruedas eléctrica y se mantiene trabajando. El hombre, originario de México, dijo que la silla de ruedas fue regalo de su hija y que lo más que lamentaba era haberla dañado. "Lo que no se me ha caído es la dignidad y andar pidiendo... las ganas de seguir adelante. Siempre, siempre hay algo", indicó DeLuna.