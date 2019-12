“Quiero un buen papá”, la desgarradora carta que un niño escribió a Santa en un refugio de violencia doméstica

“Teníamos que salir de nuestra casa. Papá estaba enojado. Teníamos que hacer todos los quehaceres. Papá consiguió todo lo que quería. Mamá dijo que era hora de irnos y que nos llevaría a un lugar más seguro donde no tengamos miedo. Todavía estoy nervioso. No quiero hablar con los otros niños. ¿Vas a venir esta Navidad? No tenemos ninguna de nuestras cosas aquí. ¿Puedes traer algunos libros de capítulos, un diccionario, una brújula y un reloj? También quiero un muy, muy, muy buen papá. ¿Puedes hacer eso también?”, escribió el menor.