Prometido de mujer desaparecida pide ayuda para dar con su paradero

"Ella es increíble. Tiene a toda su familia aquí apoyando, rezando para que vuelva a casa, y espero que sea, no sé, alguien que la lleve a casa a salvo”, indicó Carey a KVUE.

"No sé por qué alguien le haría daño o tocaría a estas dos hermosas mujeres", dijo Carey.

Según la policía, ambas fueron vistas por última vez dejando a un niño en la escuela primaria Cowan el jueves alrededor de las 7:30 a.m. Esa escuela está ubicada en 2817 Kentish Dr. en el suroeste de Austin.

El viernes por la noche, un helicóptero policial de Austin se cernía sobre el complejo de apartamentos donde vivían en el sur de Austin, cerca de la intersección de William Cannon Drive y South First Street. La policía cree que Broussard y su bebé regresaron a su residencia cerca de West William Cannon y South First Street, pero desde entonces no han vuelto a ver.