“Podría ser peligroso”: Cerca de convertirse en ley proyecto que permitiría a texanos portar un arma sin licencia

La voluntaria de la organización Lock Arms for Life, cuya principal misión es educar de manera segura a los propietarios de armas de fuego, indicó que la medida podría ser peligrosa de ser firmada por el gobernador Greg Abbott y convertirse en ley.

“No estamos diciendo que no pueden tener armas, eso es decisión de cada persona, pero hay que educarnos y cuidarnos cuando tenemos algo así tan poderoso. Como un auto, cuando te dan un auto no te dicen ten dale gas. No hacen eso.. Hay que tomar suficientes clases, hay que practicar”, indicó Catalina Berry, voluntaria de la organización.