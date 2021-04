Avanza en el Senado proyecto de ley que permitiría a texanos portar armas sin licencia

¿Cuál es el proceso actual para obtener una licencia?

Para este proceso, los solicitantes deben presentar sus huellas digitales, completar de cuatro a seis horas de capacitación y aprobar un examen escrito y una prueba de competencia en tiro. Actualmente, Texas no requiere una licencia para portar un rifle abiertamente en público.

Por su parte, Jorge DeLeon, ex oficial de policía y ahora instructor certificado de armas de fuego , indicó durante una conferencia de prensa que los legisladores de Texas “están jugando con vidas inocentes”.

"Si eliminas el único entrenamiento que recibimos como civiles en este momento, será peor. Yo digo que deberíamos exigir más entrenamiento a los civiles. No podemos dejar que la gente sin educación maneje armas”, dijo DeLeon. El proyecto de ley no afectaría las verificaciones de antecedentes, que son requeridas por la ley federal para la compra de armas a vendedores comerciales. Sin embargo, no se requieren para las ventas privadas en la mayoría de los estados, incluido Texas.