Familias de Vanessa Guillén y Elder Fernandes convocan protesta frente a base militar Fort Hood

De acuerdo con la publicación, la familia Guillén aún no ha recibido respuestas sobre lo que le sucedió a la soldado y, según las autoridades de Fort Hood, no se encontró acoso sexual, a pesar de que la joven lo había denunciado a sus familiares.

“El liderazgo de Fort Hood es tóxico y no se preocupa por el bienestar de los soldados. Sin embargo, todas estas vidas y problemas no solo se reflejan en los militares, sino también en cómo el sistema se ha roto y los militares no han hecho nada para cambiarlo, cómo el Congreso y el Senado no han hablado o no han querido cambiar”, lee la publicación.