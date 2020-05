Estos son tus derechos si no puedes pagar la renta por la pandemia del coronavirus

AUSTIN, Texas- Muchas familias de Texas han sido afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus y ante la falta de trabajo temen ser desalojados de sus residencias por no pagar a tiempo su renta . Sin embargo, hay leyes que protegen al inquilino.

¿Puede el dueño sacarme de mi residencia sin una orden judicial? No. Los desalojos por cuenta propia no están permitidos en Texas. Esto significa que un propietario debe seguir un proceso legal para desalojar a un inquilino.

Los desalojos comienzan con un aviso del propietario para que “desocupe” la propiedad, seguido de un caso de desalojo presentado ante el Tribunal de Justicia (también llamado Juez de Paz) y una audiencia. Si el inquilino pierde, y a menos que haya una apelación ante el tribunal del condado, el tribunal puede emitir una orden de posesión, que es una orden que autoriza a un alguacil o agente supervisar el desalojo de todas las personas y sus pertenencias de la propiedad alquilada si el inquilino no se ha mudado.

Si la propiedad está cubierta por el CARES Act, un propietario no puede cobrarle cargos por retraso desde el 27 de marzo hasta el 24 de julio. Si el propietario de una propiedad amparada por el CARES Act quiere desalojarlo por falta de pago del alquiler, recargos por retraso o otros cargos, el propietario debe primero darle una notificación de 30 días para desalojar, pero no hasta después del 24 de julio, el propietario no puede presentar el caso de desalojo hasta que el período de notificación se termine.