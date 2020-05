Las acciones del gobernador de Texas sobre el coronavirus son “confusas”: exjuez del condado de Travis

Un distrito demócrata

Greg Casar , concejal de Austin, anunció a inicios de mes que no buscaría el puesto después de que se rumorara que lo haría, esto debido a la pandemia del COVID-19 . Eckhardt anunció que buscaría el puesto en marzo y es una de los seis candidatos que buscan reemplazar a Watson. Sus contrincantes son el también demócrata Eddie Rodriguez, Jeff Ridgeway (independiente), Pat Dixon (del Partido Libertario) y los republicanos Don Zimmerman y Waller Thomas Burns II. El distrito 14 es de tradición demócrata.

“Quizá estoy cambiando de sombrero, pero no me he ido a ninguna parte”, explicó. “Seguiré trabajando por la comunidad con o sin título y con o sin paga”.