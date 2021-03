Twitter suspende “por error” la cuenta de Taylor Greene, mientras un demócrata busca expulsarla del Congreso

"Creo que algunos de mis colegas republicanos, y uno en particular, desean hacer daño a este cuerpo legislativo. Y no lo digo por valor de impacto. Es la conclusión que saqué después de que un miembro del Congreso defendiera la violencia contra nuestros pares, el portavoz y nuestro gobierno ”, dijo Gómez, de California, a TheHill .

"No me alegra presentar esta resolución" , continuó Gómez según el medio de comunicación . "Pero cualquier miembro que incite a la violencia política y amenace nuestras vidas debe ser expulsado. Y haré todo lo que esté a mi alcance para proteger nuestra democracia y mantener a todos mis colegas a salvo".

Ya hay una advertencia

Sin embargo, la presidenta Nancy Pelosi indicó el viernes que los líderes demócratas de la Cámara de Representantes no están respaldando la resolución de Gómez.

" Los miembros están muy descontentos con lo que sucedió aquí, y pueden expresarse como lo hacen. Lo que hizo el señor Gómez es su propia opinión . Y esa no es [la] posición de liderazgo", dijo Pelosi en una conferencia de prensa en el Capitolio.

¿Twitter entra en la disputa?

Sin embargo, Greene no cree esta versión y de inmediato dijo:

"Me acaban de decir que @Twitter me suspendió durante 12 horas por 'error', el mismo día en que los demócratas presentaron una resolución para expulsarme del Congreso", escribió Greene en un tweet reciente después de ser reinstalada, y dirigió su mensaje directamente al CEO de Twitter, Jack. Dorsey. " ¿Qué coincidencia? El pequeño error de Twitter no se resolvió hasta pasadas las 12 horas. @Jack, ¿qué empleado cometió el" error?".