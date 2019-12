ICE libera a madre de cinco niños detenida por infracción de tráfico

"Me sacaron encadenada de la cintura, de las manos y de los pies, porque ya me llevaban para la cárcel de Inmigración", dijo Irma Patiño, quien fue parada tras presuntamente cometer infracciones de tránsito en el condado de Gwinnett.

Patiño fue detenida el 27 de noviembre, horas antes del Día de Acción de Gracias, por no utilizar las luces de cambio de carril. Al ser cuestionada por un agente, se descubrió que no tenía una licencia de conducir y fue encarcelada, según el reporte del incidente de la Policía del condado de Gwinnett .

Al salir de la prisión para indocumentados del condado de Irwin, unas 200 millas al sur de Atlanta, Irma dijo que lo más duro para ella fue "que el 'Día del Pavo' no me la pasé con mis hijos. Es un día que es más especial porque nada más estamos nosotros, mis hijos y yo. Y luego, el día primero (1 de diciembre), cumplió años mi niño, el mayor, y fue lo que más me dolió".