Denuncian que ICE trató de deportar con engaños a hispana que requiere tratamiento por cáncer

LAWRENCEVILLE, Georgia . La familia de una hispana sobreviviente de cáncer que está en manos de Inmigración asegura que agentes federales engañaron a la mujer esta semana para tratar de deportarla, un plan que presuntamente se vio frustrado al no contar con la documentación requerida.

"No me explico por qué hicieron eso", dijo a Noticias 34 entre lágrimas Saira Padilla, hija de Tania Romero. "No pensaron absolutamente tampoco en su salud, en su condición".