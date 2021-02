Esto hallaron los inspectores de seguridad en la planta avícola tras el derrame de nitrógeno líquido

Mientras los investigadores federales intentan confirmar qué causó la fuga de nitrógeno líquido del 28 de enero dentro de la planta Foundation Food Group, un informe de los bomberos locales dicen que han encontrado violaciones de seguridad adicionales que los trabajadores pueden haber tenido que luchar para escapar de la niebla mortal.

Según los documentos, obtenidos por Noticias 34 Atlanta los bomberos del condado de Hall notaron varias bloqueadas por equipos y materiales, además varias luces de emergencia y algunas señales de salida no estaban encendidas.Los investigadores no establecieron ninguna conexión entre las violaciones y los problemas el día de la filtración.

En el derrame mortal, seis personas murieron y otras 12 resultaron afectadas por la exposición al líquido.

En un informe presentado a principios de semana por la Junta de Investigación de Riesgos y Seguridad Química de los EEUU, dijo que "los problemas operativos no resueltos con el transportador” de pollo parecen haber provocado la fuga accidental de nitrógeno líquido en el baño de congelación instantánea”.

Las inspecciones anteriores también encontraron problemas con la iluminación de emergencia y los letreros, pero no se detectaron violaciones por salidas bloqueadas.

Foundation Food Group emitió un comunicado el miércoles diciendo:

El Departamento de Bomberos y el Jefe de Bomberos, así como otras agencias reguladoras, inspeccionan regularmente nuestras instalaciones. No es inusual que los elementos se anoten para corregirlos. La instalación de alimentos preparados de Foundation Food Group nunca antes se había cerrado o restringido como resultado de ningún artículo. Siempre corregimos de inmediato todo lo que encuentre una agencia reguladora que no cumpla plenamente. Se espera que el Departamento de Bomberos a finales de esta semana vuelva a inspeccionar y confirme que se han corregido todos los elementos que se observaron durante la inspección anual completa de incendios de la semana pasada. El edificio permanece abierto, pero no reanudará la producción hasta que se lleve a cabo la inspección".

“Foundation Food Group ha estado y sigue estando totalmente comprometido con garantizar un lugar de trabajo seguro y cooperar plenamente con las agencias reguladoras. Estamos comprometidos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros empleados. FFG corrige cualquier problema que identifiquemos, así como los identificados por las agencias reguladoras, y continuará haciéndolo con atención".

Secuelas del derrame

Por lo menos seis trabajadores de la planta avícola Foundation Food Groups tienen secuelas de tras haber estado expuestos al derrame de nitrógeno líquido

Líderes de organizaciones proinmigrantes piden a los otros empleados que hayan estado expuestos al mortal líquido acudan a un chequeo médico.

