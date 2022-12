Se cayó mientras trabajaba, sufre problemas de salud y la echan: hispana denuncia situación en planta procesadora de pollo

“Yo iba por el pasillo principal. Por el lado izquierdo venía un carro. Ese carrito transportaba pollo, casi cada caja tiene 70 libras. Eran como tres cajas. Entonces me pega en la cintura fuerte y automáticamente yo caigo de rodillas, me salpico, me cae líquido en los ojos y me caigo fuerte. Me pegué en la cadera y ya de ahí no me pude levantar”, dijo Ana Patricia sobre el miércoles 26 de mayo de 2021.