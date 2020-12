Republicanos impulsan restricciones al voto para próximas elecciones

Los cambios a la manera en que millones de estadounidenses votaron en 2020 contribuyeron a una participación récord de electores , pero eso no garantiza que las medidas que facilitaron la votación permanecerán para futuras elecciones.

Trump socava la confianza en las elecciones

El presidente Donald Trump no cesa en sus críticas contra la votación por correo y continúa impugnando (sin evidencia) la legitimidad de una elección en la que fue derrotado.

“Este mito no podría justificar que se anulen los resultados de la elección ni puede justificar la imposición de cargas adicionales a los electores que privarían a muchos estadounidenses de su derecho al voto ”, dijo Wendy Weiser, jefa del programa sobre democracia en el Centro Brennan para la Justicia en la Facultad de Derecho de la NYU.

Una participación histórica

Los cambios fueron populares entre los electores y no propiciaron un fraude generalizado.

Un grupo de funcionarios electorales, incluidos representantes de la agencia federal de seguridad cibernética, describieron los comicios presidenciales de 2020 como los “más seguros” en la historia de Estados Unidos, y el secretario de Justicia, William Barr, dijo a The Associated Press que no había pruebas de un fraude que pudiera cambiar el resultado de la elección.