Republicanos en Georgia dan victoria en el debate a Pence; demócratas dicen que el país necesita la visión de Harris

Un encuentro "civilizado"

Así fue la diferencia de tono que, en las redes sociales, la parte más notable del debate no fue los ataques de lado y lado, sino una mosca que se quedó atascada en el cabello de Pence mientras respondía preguntas sobre la justicia racial.

Pence fue presionado para defender el mensaje de Trump de no "tener miedo" del virus, incluso cuando cobró la vida de aproximadamente 210,000 estadounidenses e infectó a más de 7 millones de personas más.

Reacciones en redes sociales en Georgia

Las diferencia sobre el cambio climático

Pence se rehusó a responder si el cambio climático es una amenza existencial y Harris se negó a responder si el candidato demócrata Joe Biden a la presidencia apoya la iniciativa Green New Deal .

Cuando se le preguntó a la senadora Harris si Biden apoyaba el llamado 'Green New Deal' o no, respondió diciendo que el exvicepresidente Biden no prohibirá el fracking.