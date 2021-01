El fiscal que Trump eligió para Georgia advierte que no investigará rumores relacionados con fraude electoral

El fiscal designado por Donald Trump, recientemente nombrado fiscal interino de Estados Unidos en Atlanta, dijo según información que obtuvo AJC , que su oficina no perseguiría casos espurios relacionados con fraude electoral, asumiendo la misma posición que provocó la ira de la Casa Blanca hacia su predecesor .

"Puedo decirles que cerré dos más, no sé, supongo que los llamaría de alto perfil o los dos problemas electorales más urgentes que tiene esta oficina", dijo Christine. " Dije que creo, como creían muchas de las personas alrededor de la mesa, simplemente no hay nada para ellos ".

Es probable que la decisión de Christine de no tomar el caballo de batalla del presidente tranquilice a algunos escépticos que habían expresado su preocupación por su independencia, dadas las circunstancias de su llegada. Además , Christine dijo que encontró menos investigaciones relacionadas con las elecciones en la oficina de las que esperaba .

“Francamente, con solo mirar la televisión se da por sentado que tiene casos electorales apilados del piso al techo”, dijo Christine. " Estoy muy feliz de descubrir que ese no es el caso, pero no sabía que iba a entrar ".

La apuesta de Trump...

El ex fiscal federal Byung J. "BJay" Pak, un republicano que había servido desde 2017, había planeado permanecer hasta el final de la administración Trump, pero renunció abruptamente el 4 de enero. Durante el fin de semana, The Wall Street Journal informó que la Casa Blanca forzó Pak a renunciar porque Trump creía que no estaba siendo lo suficientemente agresivo al investigar las acusaciones de fraude electoral.