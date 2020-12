Jon Ossoff: el periodista investigativo que quiere hacer historia en el Senado de EEUU

El periodista investigativo

El trabajo de Insight TWI que expone los crímenes de guerra de ISIS ha ganado un reconocimiento especial. Su producción de 2016 para la BBC " Girls, Guns and ISIS", fue descrita por The Sun como "contundente e inquebrantable". Su seguimiento de 2018, "Face to Face with ISIS", ganó el One World Media Award. El jurado del premio calificó la producción como "ejemplar del periodismo popular en su forma más valiente, perspicaz y empática".