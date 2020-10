El demócrata Raphael Warnock lidera la intención de voto en elección especial al Senado en Georgia, según encuesta

Es la primera encuesta importante que muestra a Warnock a la cabeza, ya que otras encuestas han tenido a Collins o Loeffler por delante, reportó The Hill .

La candidata a gobernadora Stacey Abrams y el expresidente Barack Obama han respaldado a Warnock, el pastor principal de la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta. Si bien Obama no ha pedido que Matt Lieberman , el otro candidato demócrata, abandone la carrera, Abrams le pidió específicamente que se retirara la semana pasada.

“Creo que Matt puede ser una buena persona, pero no es el candidato adecuado. Creo que el mejor resultado para todos es que Matt dé un paso atrás y se dé cuenta de que el reverendo Warnock es el candidato adecuado para el estado de Georgia”, dijo Abrams a medios en Georgia. "Necesitamos que Matt Lieberman comprenda que no está llamado a este momento".

Lieberman ha dicho que no responderá a la presión y le dijo a The Hill la semana pasada que “los ciudadanos de Georgia pueden decidir quién será su próximo senador. No necesitan que un puñado de personas en Washington o Atlanta tomen la decisión por ellos".