Cómo unas acusaciones de antisemitismo pueden hacer tambalear la reelección del republicano Perdue

"En un momento como este, cuando necesitamos curación, cuando necesitamos unidad, para que mi oponente se doblegue a este tipo de táctica ofensiva, increíblemente divisiva, inapropiada, es realmente inquietante y no se trata de un senador estadounidense en funciones ", dijo Ossoff a The Hill , llamando al anuncio "profundamente lamentable e inapropiado e hiriente".

John Burke, un portavoz de la campaña de Perdue, dijo que el senador no había visto el anuncio antes de que se publicara y que la alteración fue "accidental", un "error involuntario" en el proceso de diseño gráfico .

Lo que explica The Forward

The Forward fue el primer sitio web que publicó el presunto ataque antisemita y, para validar su posición, citó a "tres expertos en diseño gráfico" que dijeron que la nariz de Ossoff había sido "alargada y ensanchada" en la foto utilizada en el anuncio.

"En vista de un error desafortunado e inadvertido que involucra uno de nuestros anuncios de Facebook producidos y colocados por un proveedor externo, nuestra campaña hará un cambio a una nueva compañía digital de recaudación de fondos", dijo Ben Fry, gerente de campaña de Perdue, en un comunicado que obtuvo The Hill. "El senador Perdue no sabía ni vio el anuncio antes de que se publicara, y está comprometido a garantizar que no se produzcan futuros errores de este tipo".