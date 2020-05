Avalancha de críticas contra el gobernador de Georgia por publicación de cifras erróneas del coronavirus

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, se encuentra en el ojo del huracán por el manejo que le ha dado a la crisis del coronavirus. No solo ha sido severamente criticado por expertos en salud tras confirmarse la reapertura, prematura, de negocios no esenciales en el estado, ahora Kemp recibe una oleada de quejas, de todos los sectores, luego de revelarse que los informes del sitio web del Departamento de Salud Pública mostraban una disminución en los nuevos casos de covid-19 en partes del estado en donde no ocurrían tales disminuciones.