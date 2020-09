Alcaldesa de Atlanta sugiere que Trump engañó al pueblo estadounidense al minimizar el coronavirus

Trump habló en privado sobre la gravedad de la amenaza de covid-19, incluso cuando le decía a la nación que el virus no era peor que la gripe estacional e insistía en que el gobierno lo tenía bajo control, según revela un nuevo libro del periodista Bob Woodward.

“En este punto, hemos escuchado, engañó al pueblo estadounidense, engañó a los gobernadores de todo el país, ha muerto gente", dijo Bottoms en entrevista con CNN . "Ahora tenemos toda la información que necesitamos, así que tal vez esta sea una oportunidad para que nosotros, como país, presionemos para aquellos que no están escuchando a los científicos y a los expertos, porque no se puede escuchar al presidente de Estados Unidos".

Esto ha dicho el presidente sobre los cuestionamientos de la manera como decidió manejar la crisis de salud: “El hecho es que soy un organizador y anímo a este país. Amo a nuestro país y no quiero que la gente se asuste. No quiero crear pánico, como usted dice", dijo Trump a los periodistas."Ciertamente, no voy a llevar a este país o al mundo a un frenesí. Queremos mostrar confianza. Queremos mostrar fuerza".