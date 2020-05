Cierran investigación contra dos senadoras tras confirmarse que no usaron información privilegiada para vender acciones

"La clara exoneración por parte del Departamento de Justicia afirma lo que la senadora Loeffler ha dicho todo el tiempo: no hizo nada malo. Este fue un ataque motivado políticamente, promovido descaradamente por los medios de comunicación falsos y sus opositores políticos. La senadora Loeffler continuará concentrándose por completo", dijo Lawson .

El esposo de Feinstein...

La senadora por California, Dianne Feinstein, habló recientemente con el FBI y entregó documentos relacionados con la polémica de las transacciones de acciones de su esposo : "La policía le hizo algunas preguntas básicas ... Ella estaba feliz de responder voluntariamente esas preguntas para aclarar el historial y proporcionó documentos adicionales para demostrar que no estaba involucrada", explicó el portavoz a The Hill .

Feinstein le dijo a CNN en marzo que no tenía influencia en las finanzas ni en las decisiones de su esposo: "Mi esposo en enero y febrero vendió acciones de una compañía de terapia contra el cáncer. Esta compañía no está relacionada con ningún trabajo sobre el coronavirus y la venta no estaba relacionada con la situación", explicó la senadora.