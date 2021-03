“Jamás pensé que se iría primero”: Hispano da el último adiós a su esposa, una de las víctimas de la masacre en Atlanta

González contó algunas de las anécdotas que vivieron, dijo que en una de las tantas conversaciones que tuvieron como pareja, en una oportunidad tocaron el tema de donde le gustaría que fuera enterrado cuando falleciera, “yo por ser mexicano nos preguntábamos sobre donde me gastaría que me enterrarán si aquí o en México”.

A las afueras de la iglesia His Hands una amiga por más de 15 años de Delaina dijo a Univision que ella “fue una persona que nunca hizo distinción… ella siempre fue una gran persona, no importa si eras hispano, blanco o moreno, era humilde, muy humilde”.

“Ya había escuchado los siguientes disparos, escuché los disparos, y dije ‘el siguiente voy a ser yo’, pero no fue así”, González dijo que cuando fue testigo de lo que estaba sucediendo, se puso a cubierto en la sala de spa en la que se encontraba, con la esperanza de que su esposa estuviera bien, pero ese no fue el caso, "yo nunca salí del cuarto, ahí me quedé, pero la china que me estaba dando abrió la puerta y salió, no sé si a ella la mataron, al salir ella yo me seguí quedando en el cuarto, hasta que escuché voces de policías”.