“Lo miré, le rogué que no me disparara, pero lo hizo”: Habla el hispano sobreviviente de la masacre de los spas en el área de Atlanta

Elcías agregó que para él ha sido muy difícil, "lo vi cara a cara y le rogué que no me disparara, pero lo hizo”.

"Si no hubiera levantado la cara para mirarlo, probablemente me hubiera disparado en la nuca y las cosas hubieran terminado de otra manera", dijo Hernández Ortiz.

Hernández dice que no pensó que sobreviviría, "creo que me estoy muriendo, tengo mucho miedo. Estoy agradecido con Dios por estar aquí". Además record´o el momento que recibió el disparo logró llamar a su esposa y le dijo "me dispararon, me dispararon, por favor ven".