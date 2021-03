“Escuché los balazos y dije, 'el siguiente voy a ser yo'”: Hispano cuenta lo que vivió durante los tiroteos en Atlanta

González dijo que cuando fue testigo de lo que estaba sucediendo, se puso a cubierto en la sala de spa en la que se encontraba, con la esperanza de que su esposa estuviera bien, pero ese no fue el caso, "yo nunca salí del cuarto, ahí me quedé, pero la china que estaba conmigo abrió la puerta y salió, no sé si a ella la mataron, al salir ella yo me seguí quedando en el cuarto, hasta que escuché voces de policías”.